A zero dalla Juventus: la scelta fatta dall’Inter

Il dopo Handanovic resta tra i temi più caldi toccati in casa Inter. La successione dello sloveno potrebbe anche arricchirsi di un altro capitolo ma la scelta è fatta

Periodicamente in casa Inter riemerge dall’ombra il tema legato alla successione, ormai prossima, di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno viaggia da troppo su alti e bassi, ed anche nell’ultima vittoria di Champions contro lo Sheriff non è stato impeccabile. In questo senso Marotta e soci lavorano ad un erede da diversi mesi, con Andrè Onana in pole position.

Oltre all’estremo difensore camerunense in uscita dall’Ajax spunterebbe anche un’altra suggestione che nel caso potrebbe coinvolgere la Juventus e l’agente Lucci. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, successione di Handanovic: idea Perin dalla Juventus

Anche Mattia Perin è sempre in scadenza a giugno 2022, e l’agente Lucci vanta eccellenti rapporti con l’Inter, come testimoniato recentemente dagli affari Dzeko e Correa, e così potrebbe clamorosamente riproporlo al club meneghino.

Nel concreto resta però un affare impossibile, visto che l’Inter sembra ormai indirizzata su Onana per il post Handanovic e lo stesso Perin non verrebbe a fare secondo del camerunense.