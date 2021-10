Empoli-Inter, Inzaghi studia tre cambi da sfruttare

In vista della partita di domani contro l’Empoli, Inzaghi studia le alternative a disposizione per la formazione da schierare in campo e i cambi da effettuare

Mai una partita semplice quella contro l’Empoli per le grandi squadre come l’Inter, che dovrà affrontare una squadra propositiva su un campo ostico. I nerazzurri sono chiamati a riacciuffare le teste di serie dopo l’agrodolce pareggio contro la Juventus maturato in casa ed Inzaghi ha più di qualche arma a disposizione da poter sfruttare. In particolare, il tecnico sta pensando ad effettuare tre cambi nella sua formazione lasciando intatto il muro difensivo per tutta la durata della partita.

Inzaghi tra recuperi e conferme, pronti per Empoli-Inter

Dimarco dovrebbe partire dal primo minuto al posto di un Perisic in forma per farlo rifiatare dopo la brillante e sacrificata prestazione di qualche giorno fa, con il resto della mediana intatto. Si potrebbe vedere un attacco stravolto dalla partecipazione di Correa (sempre a gara in corso), recuperato dagli acciacchi e pronto a rilanciarsi, ma soprattutto di Sanchez che finora ha trovato poco spazio e ha bisogno di macinare minuti per tornare ai livelli migliori. Anche Vidal, proprio come il ‘Tucu’ Correa, ha saltato lo scorso match interno contro la Juventus ed è nuovamente a disposizione di Inzaghi.