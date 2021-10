Galeone: “Credo che Allegri indichi l’Inter come favorita perché è storicamente abituata a vincere”

Inter, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha spiegato perché Massimiliano Allegri ha indicato la squadra di Simone Inzaghi come favorita per lo scudetto

In questo momento, la squadra di Simone Inzaghi si trova a 7 punti dalla coppia di testa Napoli e Milan appaiate a 25 punti. In queste nove giornate di campionato, la squadra meneghina ha perso per strada qualche punto di troppo per episodi sfortunati e situazioni particolari, ma ha comunque mostrato un’idea di gioco e non è mai stata messa sotto dalle formazioni avversarie. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, stupendo un po’ tutti, ha indicato la squadra nerazzurra come quella favorita per lo scudetto, nonostante il distacco dalle prime due.

L’ex tecnico Giovanni Galeone, ha voluto dare il suo parere e spiegare queste dichiarazioni del mister della squadra piemontese. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che Allegri indichi l’Inter come favorita perché è storicamente abituata a vincere, come la Juve. Poi sa bene che il Napoli e Spalletti sono fortissimi”. In questa decima giornata di campionato, le prime tre della classe dovrebbero avere un turno agevole, visto che Napoli e Milan giocano in casa rispettivamente contro Bologna e Torino, mentre l’Inter andrà in trasferta ad Empoli.