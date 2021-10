Ormai ci siamo: Lautaro Martinez e l’Inter continueranno ancora a lungo insieme la propria avventura mano nella mano. I dettagli sul rinnovo

Al netto dell’ottimo impatto di Edin Dzeko il pilastro offensivo per il presente e il futuro dell’Inter resta Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, spesso e volentieri cercato da diverse big europee, ha iniziato in modo altalenante l’attuale stagione tra gol, qualche battuta a vuoto e i tanti viaggi logoranti con la nazionale che ne hanno condizionato l’impatto.

Al netto di tutto Lautaro è il faro dell’attacco di Inzaghi dopo esserlo stato con Lukaku anche per Conte, e lo sarà ancora per diverse stagioni. Ormai ci siamo infatti per il rinnovo del contratto del ‘Toro’ – l’accordo c’è da agosto scorso, come riportato da Interlive.it, prontissimo a legarsi indissolubilmente alla società meneghina.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dall’Inghilterra: mezza Inter con Conte allo United

Calciomercato Inter, ormai ci siamo: Lautaro ha firmato il rinnovo

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Oggi Lautaro Martinez è stato nella sede del club in viale della Liberazione e ha firmato il rinnovo del contratto con l’Inter. Il centravanti albiceleste ha siglato l’accordo fino al giugno 2026 anche se il club meneghino non ha ancora ufficializzato il tutto,

LEGGI ANCHE >>> Inter, dall’aspetto tattico a quello economico: tutti i dubbi sull’affare Insigne

LEGGI ANCHE >>> La bomba di mercato: che colpo sarebbe per il centrocampo

Così facendo Lautaro diventerà il calciatore più pagato della rosa (6 milioni di euro netti, ndr) di Inzaghi con buona pace di tutti i club che in queste stagioni hanno provato a strapparlo all’Inter. Dal Barcellona al Tottenham, passando per l’Atletico Madrid, gli estimatori dell’argentino non mancano ma il futuro del ‘Toro’ sarà ancora tutto tinto di nerazzurro. Per Lautaro inoltre nel nuovo accordo non c’è clausola rescissoria.