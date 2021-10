Inter, il punto su Eriksen all’assemblea dei soci

Piccola parentesi legata al futuro di Erisken durante l’assemblea dei soci, l’Inter è consapevole delle restrizioni in materia medico-sportiva del nostro paese

Non soltanto bilanci ed obiettivi futuri gli argomenti all’ordine del giorno nell’assemblea dei soci dell’Inter che si è tenuta questa mattina, come già discusso su ‘interlive.it‘. Importanza è stata data anche alle condizioni di salute di Christian Eriksen, trequartista di proprietà reduce dal grave malore subito in campo nel corso degli scorsi Europei con la maglia della Nazionale danese. Il suo futuro in nerazzurro è ancora appeso un filo, dato che le regole nell’ambito della medicina sportiva in Italia sono piuttosto ferree e non prevedono che un atleta possa mettere ulteriormente a rischio la sua salute seppur sia dotato di un defibrillatore cardiaco. Nelle sue condizioni attuali, infatti, il calciatore potrebbe giocare soltanto nei paesi in cui queste regole non sono in vigore. Primo fra tutti i Paesi Bassi, dove ci sarebbe l’Ajax pronta ad abbracciarlo.

Il valore di Eriksen potrebbe incidere sul bilancio

Come spiegato in assemblea, non si esclude che la situazione vissuta da Eriksen e la conseguente inibizione dal calcio giocato possa avere ripercussioni sul suo valore di mercato e dunque influire in positivo o in negativo sull’analisi di bilancio effettuata.