Erede Lautaro? Incontro a sorpresa con l’agente: le ultime

L’Inter ha avuto un primo contatto con l’agente dell’attaccante Adeyemi ma un club rivale è ben più avanti nella trattativa

Il giovane attaccante del Salisburgo Karim Adeyemi e il suo procuratore Solomon hanno iniziato l’opera di valutazione delle proposte dai big club europei, tanto da avere un primo contatto diretto con i dirigenti dell’Inter in merito alle possibilità future di una trattativa. Secondo quanto riporta l’emittente ‘Sport 1’, l’interesse delle due parti viene però scavalcato in partenza dal Bayern Monaco che pare abbia messo gli occhi sul calciatore da molto tempo prima e con il quale la la trattativa sia già ad un buon punto. Il prossimo incontro col club bavarese, infatti, verrà presenziato persino dal tecnico Nagelsmann. In ogni caso ci sarà da attendere almeno il prossimo giugno 2022 per vedere un concreto passaggio di maglia.

LEGGI ANCHE >>> Sgarbo all’Empoli e multa salata per l’Inter, il giudice ha deciso

LEGGI ANCHE >>> Inter-Udinese, designato il team arbitrale

Adeyemi obiettivo concreto per il Bayern, l’Inter attende l’erede

Come già riportato in esclusiva da ‘interlive.it’, il Bayern Monaco è molto avanti nella corsa ad Adeyemi, da molti addetti ai lavori considerato il possibile erede di Lautaro, fresco comunque di rinnovo.