Adani: “La palla di Sanchez a D’Ambrosio è geniale, all’Inter le riserve danno sempre il massimo”

Inter, Daniele Adani esalta la prestazione di Alexis Sanchez e dello spirito di gruppo che si respira nella squadra di Simone Inzaghi

L’ex giocatore Daniele Adani, ora apprezzato commentatore prima a Sky adesso alla Rai ha partecipato alla puntata svoltasi ieri sera sulla Bobo Tv. L’ex difensore, ha voluto esaltare l’ottima performance del ‘panchinaro’ Alexis Sanchez, che contro l’Empoli ha giocato titolare accanto a Lautaro Martinez. Queste le sue dichiarazioni: “Ma non era finito? La palla a D’Ambrosio? Non c’è spazio, è geniale. L‘Inter ha qualcosa di superiore rispetto agli altri in termini di gruppo, chi sa di non essere titolare dà comunque il massimo ed è un grande atteggiamento, e questo conta”.

Quello che ha fatto vedere Danilo D’Ambrosio, autore oltre che del gol sulla pennellata geniale di Sanchez, anche di un’ottima prestazione. Un altro bel gesto dell’ex giocatore del Torino è stato l’abbraccio a Dumfries dopo la sua rete e le dichiarazioni alla fine del primo tempo. Nonostante il cambio di allenatore, lo spirito di gruppo lasciato da Antonio Conte è rimasto intatto.