Calciomercato Inter, possibilità sfumate | In arrivo accordo con la Juve

L’eterna battaglia tra Inter e Juventus non si manifesta solamente sul terreno di gioco. Le due squadre spesso incrociano il percorso anche sul mercato

Inter e Juventus sono indissolubilmente legate dai trascorsi in campo ma anche al di fuori con storie che si intrecciano e percorsi pronti ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. Spesso abbiamo infatti visto cambi di maglia da una parte all’altra, oltre che di panchina e dirigenza come accaduto qualche stagione fa con Conte e Marotta. Nel prossimo futuro però gli eterni rivali potrebbero tornare a battagliare per un grande obiettivo.

Nello specifico in nome che farebbe gola ad entrambe è Dusan Vlahovic, il cui futuro a Firenze è ormai ampiamente compromesso. Si fa sempre più tesa la situazione per il centravanti serbo che però difficilmente si vestirà di nerazzurro.

Calciomercato Inter, Vlahovic sempre più lontano: la Juventus prova l’accordo

Vlahovic difficilmente rientrerà in orbita inter visto le richieste di Commisso. Inoltre la Juve sembra essere anche avanti nei colloqui con l’entourage del centravanti col contratto in scadenza nel 2023, tanto che già nei prossimi mesi può raggiungere un accordo in vista dell’assalto a giugno.

Nel caso specifico per la Juventus si tratterebbe di un eventuale accordo che sbaraglierebbe anche la folta concorrenza estera presente sul calciatore della Fiorentina.