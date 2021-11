Niente Inter, accordo raggiunto e alla Juventus già a gennaio

Non solo Inter sul calciatore del Borussia Dortmund in scadenza: Juventus favorita e pronta a chiudere a gennaio, c’è l’accelerata

Non solo Zakaria del Borussia Monchengladbach per rinnovare il reparto mediano dell’Inter, le voci parlano anche di Axel Witsel del Borussia Dortmund.

Il centrocampista belga è ormai ai margini del progetto del club tedesco ed è alle prese con il sondaggio su quale possa essere la migliore destinazione per il suo futuro. Su di lui ci sono gli occhi dell’Inter ma le probabilità che la trattativa possa realizzarsi pendono a favore della Juventus, da sempre desiderosa di averlo con sé. Per Allegri, infatti, si tratterebbe di un grande salto di qualità per un reparto che – considerati i recenti pessimi risultati – necessita di essere puntellato a dovere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 15 milioni in cinque anni | Così Marotta batte Juve e Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, flop e scambio immediato | Fa tutto Raiola

La chiave per agevolare il trasferimento già in gennaio consisterebbe nel cedere Aaron Ramsey, ma le ultime annate in sordina ne hanno atrofizzato la fama e la richiesta scarseggia. Una buona alternativa sarebbe l’americano McKennie, che però in più di una circostanza si è rivelato essere uno dei pochi centrocampisti su cui la Juventus può realmente contare. Al di là di questo, la Juve sembra comunque già avanti per Witsel (in scadenza a giugno): forse l’accordo tra le parti c’è già.