Dybala, Inter mai in corsa: le cifre del rinnovo con la Juve

L’Inter ha desiderato a lungo Dybala ma non è mai stato in corsa per acciuffarlo, adesso scatta il rinnovo con la Juventus

Sin dalla sua esperienza in bianconero l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha adorato il talento di Paulo Dybala. Nonostante le sue ultime annate con qualche chiaroscuro, complice l’avvento di Cristiano Ronaldo ed una condizione fisica mai perfetta, si era vociferato di un possibile trasferimento altrove con i nerazzurri tra le tanti pretendenti.

Poi il risveglio: il numero 10 argentino ha ricominciato a macinare terreno, assist e gol nelle ultime uscite di campionato e Champions League. Quella di ieri contro lo Zenit la partita che ha coronato il grande momento. Come riporta ‘calciomercato.it‘, adesso la Juventus deve tenere stretto a sé il gioiellino ancora una volta proponendogli il rinnovo di contratto. Per motivi burocratici la chiusura della trattativa prevista per la fine di ottobre è stata posticipata in novembre, mancano solo gli ultimi ritocchi. L’Inter, in tutto questo, ha sempre fatto la voce piccola.

Calciomercato, Dybala verso il rinnovo stellare: troppo per l’Inter

Il motivo principale per cui non è stata mai avanzata un’offerta concreta per Dybala da parte dell’Inter è il pesante ingaggio: basti pensare che al momento la Juventus sembrerebbe disposta a garantirgli 9,7 milioni di euro più 3-4 di bonus fino al 2026. Una nuova promessa che proietta l’attaccante verso l’ennesimo capitolo con la Vecchia Signora tutto da scrivere.