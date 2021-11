Calciomercato Inter, svelato il dopo Brozovic | Accordo con Marotta

Troppe attese e complicazioni del rinnovo di Brozovic fanno presagire un addio, c’è l’accordo con Marotta per il sostituto

La trattativa di rinnovo di contratto per Marcelo Brozovic nelle fila dell’Inter è durata più di quanto ci si potesse aspettare: tra vari tira e molla, discussioni, posticipazioni la situazione è ancora in stallo e non sembra destinata a sbloccarsi tanto facilmente. Il calciatore chiede 6 milioni di euro di ingaggio, la società è ferma a 4,5. Pesa anche i il discorso commissioni. Zero punti d’incontro.

Più passa il tempo, più le chance di vedere il centrocampista croato ancora in maglia nerazzurra scarseggiano. Per questo motivo, consapevole dell’enorme rischio di restare con un buco incolmabile a centrocampo, l’amministratore delegato dell’Inter Marotta è alle prese nel sondare in via precauzionale un valido sostituto. Secondo quanto raccolto da ‘calciomercatoweb‘, vorrebbe prenotare il cartellino di Leandro Paredes del PSG per giugno, strappandolo ai sogni della Juventus. Nello specifico, pare che si sia trovato un accordo preliminare.

Calciomercato, Inter stringe su Paredes

Nonostante il contratto del centrocampista argentino termini nel 2023, il PSG ha aperto ad una cessione poiché non più parte integrante del progetto. Questo permetterebbe all’Inter di affondare il colpo sulla base di un prezzo abbastanza contenuto che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Si gioca d’anticipo sulla Juventus.