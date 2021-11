Calciomercato Inter, affondo del Real Madrid | 11 milioni a stagione

By

Non solo Inter e Juventus sul roccioso difensore del Chelsea ma soprattutto Real Madrid, pronto a sborsare 11 milioni di euro a stagione

Le ultime indiscrezioni di mercato avevano riportato un netto allontanamento del difensore centrale Antonio Rudiger dal Chelsea, dove milita dal 2017 ed ora è in scadenza di contratto.

Ad interessarsi al calciatore c’era già la Juventus ed era stato anche offerto a costo zero all’Inter, ma il Real Madrid pare essere il terzo club che gode tra le due litiganti. Secondo le voci provenienti dalla penisola iberica infatti è stato promesso un ingaggio mostruoso da 11 milioni di euro all’anno per tre stagioni, per un investimento complessivo da 33 milioni.

Calciomercato Inter, Rudiger prima scelta del Real Madrid

Rudiger è di fatto la prima scelta del Real Madrid per rinnovare un parco difensivo già stravolto dalle partenze di Sergio Ramos e Varane, difficilmente rimpiazzabili dal solo Alaba. Non sorprende dunque l’all-in che il club della capitale potrebbe sborsare pur di raggiungere il suo più alto scopo. Beffate Inter e Juventus, almeno per il momento. Nelle ultime ore si è parlato persino di un ritorno alla Roma che monitora la situazione ma è la più distante del gruppo.