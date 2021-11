Decisione presa: scambio rifiutato e addio a giugno

Tanti gli estimatori intorno a Stefano Sensi nonostante non stia contribuendo troppo alla causa di Inzaghi. Tra futuro in Spagna e l’idea di scambio

Altra annata fin qui incerta per Stefano Sensi, che tra problemi fisici e scelte di Inzaghi non ha trovato la giusta continuità di impiego e rendimento. Il centrocampista italiano anche lo scorso anno con Conte non riuscì ad incidere, e da lui ci si aspetta presto un salto in avanti per scongiurare un addio.

Al netto dei problemi fisici e dello scarso impiego gli estimatori di Sensi non mancano e in Italia, ma anche all’estero ed in particolare in Spagna.

Calciomercato Inter, Sensi tra gennaio e giugno: dallo scambio all’addio

Tra gli estimatori di Sensi c’è anche il Siviglia di Monchi, il quale lo apprezza fin dai tempi del Sassuolo. Il dirigente degli andalusi può provarci a gennaio offrendo uno scambio con Gudelj, mediano serbo in passato accostato anche alla Juve.

Si tratterebbe nel caso di uno scambio secco da 15 milioni di euro a cui l’Inter direbbe però di no. Sensi non parte a stagione in corso, mentre il discorso potrebbe cambiare l’estate prossima quando se ne potrà parlare, ma solo per un’offerta cash da 18-20 milioni con la formula che potrà anche essere il prestito con obbligo condizionato.