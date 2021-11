Champions League: bonifico dall’Uefa all’Inter entrano 11,73 milioni di euro

Inter, una bella notizia per le casse del club, è arrivato il primo bonifico della Uefa per la qualificazione alla Champions League e per i punti nel girone

Finalmente un po’ di ossigeno per le casse della società nerazzurra e non solo. Il 29 ottobre scorso, la Uefa ha fatto i bonifici riguardanti i bonus risultati delle prime tre giornate della fase a gironi di Champions League e la quota di market pool, che sono il 50% del totale, erogata in percentuale alla posizione ottenuta nella classifica dello scorso campionato nazionale. La cifra totale che è stata pagata dall’organo calcistico europeo a tutti i club è stata di 284,55 milioni di euro, tra le quali ci sono anche le quattro squadre italiane che stanno partecipando alla massima competizione europea.

Ai nostri club sono andati complessivamente 35,86 milioni di euro. Il club nerazzurro ha incassato 11,73 milioni di euro così suddivisi: 8 milioni per la prima posizione in campionato e i rimanenti 3,73 per i risultati finora raggiunti. Alle sue spalle la Juventus con 10,4 milioni di euro, quindi Atalanta 7,74 e il Milan a cui sono andati 6 milioni di euro. Come ha spiegato Calcio & Finanza.