Calciomercato Inter, pazza idea: addio e ritorno a gennaio

Altra stagione difficile per Alexis Sanchez, comprimario anche con Inzaghi a causa della concorrenza e soprattutto dei tanti infortuni. Ipotesi clamorosa

Dzeko, Lautaro Martinez e Correa hanno trovato il loro equilibrio all’interno dell’attacco dell’Inter, diventando pilastri importanti con Simone Inzaghi che ha così sopperito alla grande all’addio di Lukaku. Chi invece anche col cambio di guida tecnica non è riuscito ancora ad imporsi è lo sfortunato Alexis Sanchez. Il cileno ha infatti vissuto ancora mesi complicati a causa dei consueti problemi di natura fisica.

Troppi infortuni per il Nino Maravilla per il quale si prospetta anche una suggestiva cessione a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte al Tottenham non evita la buonuscita. Ecco perchè

Calciomercato Inter, Sanchez può andar via a gennaio: pazza idea al posto di Aguero

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, a gennaio Alexis Sanchez potrebbe anche dire addio all’Inter con un divorzio suggestivo. Il cileno infatti risparmierebbe sull’ingaggio alto dell’attaccante con la possibile rescissione consensuale del ragazzo che potrebbe finire nel mirino di un altro top club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 15 milioni in cinque anni | Così Marotta batte Juve e Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, flop e scambio immediato | Fa tutto Raiola

A monitorare la situazione potrebbe esserci il Barcellona, suo ex club, che deve fare i conti con il lungo stop del Kun Aguero, che soffre di aritmia cardiaca e per ora dovrà stare ai box per almeno tre mesi. Il cileno nel caso per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe andare a rimpiazzare proprio l’argentino alle prese con problemi da risolvere.