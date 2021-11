Calciomercato, dall’Inter al Milan | ‘Tradimento’ a costo zero

Anche l’Inter ha in rosa alcuni calciatori in scadenza di contratto. Uno tra questi potrebbe finire nel mirino dei rivali del Milan: la situazione

La rivalità tra Inter e Milan ha radici profonde ed indissolubili. Le due compagini meneghine sono in lotta per le posizioni di vertice di questa Serie A insieme al Napoli e presto potrebbero incrociare ancora una volta il proprio destino anche in sede di calciomercato. In particolare i rossoneri di Maldini potrebbero andare a caccia di un calciatore che attualmente si veste di nerazzurro, e che nel corso degli anni ha dato tutto alla causa interista.

Anche in casa Inter infatti ci sono alcuni calciatori in scadenza contrattuale a giugno 2022, ed uno tra questi potrebbe risultare utile per la prossima stagione del Milan.

Calciomercato Inter, il Milan può ritentare D’Ambrosio: dilemma a destra

Il Milan potrebbe non riscattare Alessandro Florenzi, che non ha fin qui ben impressionato, cercando una occasione a zero. Possibile ritorno di fiamma per Danilo D’ambrosio, utilizzabile sia a destra che a sinistra e in emergenza anche al centro.

L’ Inter può offrirgli un altro annuale, anche se nel contratto attuale potrebbe esserci già opzione di rinnovo per un altro anno, mentre il Milan invece può tentarlo con un biennale.