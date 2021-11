Calciomercato Inter, via Brozovic già a gennaio: offerta ‘folle’

Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra, Brozovic bramato fortemente dal tecnico tedesco che lo vorrebbe con sé

Affare da capogiro quello che potrebbe intercorrere fra Marcelo Brozovic, ancora in stallo con l’Inter per il rinnovo di contratto, e la dirigenza del Liverpool sotto direttive del tecnico Jurgen Klopp.

Da un lato la società nerazzurra vorrebbe trattenerlo ad ogni costo, consapevole dell’essenzialità del calciatore nella rosa di Inzaghi, dall’altro ci sono le evidenti difficoltà di gestione di una trattativa che non decolla. Il motivo principale, come ben noto, è la diversa veduta di cifre fra l’ingaggio proposto (5,5 milioni) e quello richiesto. Ingaggio che invece a Liverpool toccherebbe più del doppio rispetto a quello finora percepito di 3,5 milioni di euro all’anno. Prima però è necessario convincere l’Inter a cedere il centrocampista prima del tempo, per anticipare l’agguerrita concorrenza.

Calciomercato, grossa cifra dal Liverpool per Brozovic

Il Liverpool sarebbe disposta a sborsare circa 43 milioni di euro per ottenere il nulla osta di Brozovic già a gennaio, non soltanto per accontentare i desideri di Klopp suo estimatore ma soprattutto per coprire un reparto della mediana scarno dopo la partenza di Wijnaldum al PSG la scorsa estate.