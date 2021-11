Mancini recupera Barella, a disposizione per Italia-Svizzera

Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha recuperato dal risentimento muscolare ed è arruolabile per Italia-Svizzera in programma domani sera

Buone notizie per i tifosi nerazzurri e, più in generale, per tutti i connazionali: Nicolò Barella ha pienamente recuperato dal risentimento muscolare accusato nel corso del derby giocato contro il Milan.

Il centrocampista dell’Inter si è regolarmente allenato questa mattina assieme ai suoi compagni di Nazionale in vista della sfida internazionale contro la Svizzera in programma domani sera, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del Qatar. Il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe infatti decidere di schierarlo dal primo minuto.

Bene Barella, lavoro differenziato per Bastoni

Mancini si è così espresso in conferenza stampa in merito al recupero di Barella: “Sta bene ed è a disposizione per domani”, mentre non dà delucidazioni circa le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni. Il giovane difensore centrale ha svolto – e continua a svolgere – del lavoro differenziato in allenamento rispetto al resto dei compagni di squadra. Difficile poterlo vedere in campo, nonostante il sicuro forfait di Chiellini che avrà bisogno di tempo per recuperare dall’infortunio all’adduttore proprio prima della sfida decisiva della Nazionale di cui è capitano contro la Svizzera.