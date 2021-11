Calciomercato, accelerata e firma con la Juventus: Inter anticipata

Brusca accelerata della Juventus per un giovane mediano del Marsiglia, sorpassata la concorrenza dell’Inter

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus accelera la trattativa per l’acquisto di Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia come rinforzo multiruolo di centrocampo e di difesa.

Cresce forte la quotazione del cartellino del calciatore, tra i più promettenti del panorama calcistico francese, tanto che aveva palesato il proprio interesse anche l’Inter come buona parte di tanti altri club europei. La Juventus tuttavia ha voglia di chiudere la trattativa il prima possibile e mettere ai ferri corti le altre concorrenti già da gennaio, anticipando di cinque mesi pieni la scadenza del contratto di Kamara. Previsto un indennizzo per l’operazione.

Calciomercato, Kamara una comodità per Allegri e chance minime per l’Inter

L’innesto di Kamara nelle fila della Juventus garantirebbe ad Allegri una maggiore solidità davanti alla difesa, spesso colta alla sprovvista dagli attacchi avversari soprattutto in campionato. Abile intercettore ed impostatore, slancerebbe la ripartenza bianconera. Un’occasione sprecata per l’Inter di Inzaghi che, come nel caso di Allegri, avrebbe gioito delle qualità di un elemento simile per il proprio centrocampo. Il costo spropositato non aiuta una società nerazzurra ancora in ripresa dagli scossoni economici subìti negli scorsi mesi.