In un’intervista al prestigioso ‘The Telegraph’ la co-proprietaria del Newcastle Staveley rivela il disinteressamento all’Inter

Amanda Staveley, co-proprietaria del club inglese del Newcastle, gestito dal fondo PCP Capital Partners – nonché a sua volta collegato al fondo arabo del Pif – ha rilasciato significative dichiarazioni in un’intervista al prestigioso quotidiano ‘The Telegraph’.

Nell’intervista si legge che le voci relative ad un interessamento del Pif all’Inter erano vere, in quanto la stessa Staveley era stata incaricata dal fondo arabo di monitorare la situazione economico-finanziaria del club in mano a Zhang. Tuttavia nulla più di questo, anzi c’è stato un clamoroso dietrofront: dopo un colloquio con le dirigenze di Inter e Milan, valutato il quadro societario in un contesto calcistico italiano abbastanza instabile, è stato deciso di disinteressarsi definitivamente all’aquisizione. Il destino dell’Inter non è più turbato, almeno per il momento, dall’ombra del Pif.

LEGGI ANCHE >>> Zhang a caccia di liquidità ma la buona notizia arriva da Evergrande

LEGGI ANCHE >>> Antonello: “Zhang è stato chiaro sul futuro. Brozovic pedina strategica”