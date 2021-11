Calciomercato, scambio ‘assurdo’ con la Roma: la risposta dell’Inter

C’è chi come Denzel Dumfries non sta vivendo una stagione da protagonista come preventivato alla vigilia. Dalla capitale idea con Mourinho

Non è iniziata col piede giusto l’avventura di Denzel Dumfries all’Inter. L’olandese avrebbe dovuto ricoprire le orme di Achraf Hakimi sulla fascia destra di Inzaghi, ma per ora dal punto di vista tattico non sembra essersi ancora calato al 100% nella realtà italiana. Il tecnico ex Lazio infatti spesso e volentieri gli ha preferito il più affidabile Darmian, titolare anche nel derby contro il Milan.

A proposito di chi non è ancora riuscito ad incidere positivamente nella sua nuova avventura la Serie A presenta anche il ‘caso’ Mourinho, che con la Roma sta incontrando più difficoltà del previsto. I giallorossi dopo un discreto inizio sono andati via via calando, trovando sulla propria strada una serie di problematiche che hanno portato la squadra a stentare sia in campionato che in Conference League. Ecco quindi che i destini dello Special One e di Dumfries in qualche modo potrebbero essere legati.

LEGGI ANCHE >>> E’ scontento e vuole andarsene: affare in prestito a gennaio

Calciomercato Inter, niente scambio con Mourinho: l’idea era Dumfries-Karsdorp

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it‘, lo “Special One” avrebbe richiesto subito rinforzi alla dirigenza giallorossa, con l’idea di scambio suggestiva con l’Inter che arriva direttamente dalla capitale. Sul piatto da un lato Dumfries e dall’altro Rick Karsdorp, laterale destro di spinta.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi si gioca tanto (o tutto) in due gare: calendario di fuoco alla ripresa

L’affare però non si farà: tutto già bloccato. La società meneghina ha infatti tutta l’intenzione di puntare ancora forte sull’investimento fatto solo una manciata di mesi fa.