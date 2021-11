Calciomercato Inter, scambio anti-Milan | Va convinto Sensi

Ancora un’annata da rivedere per Stefano Sensi. Troppi problemi fisici e le voci di mercato che si fanno insistenti: idea di scambio in Spagna

Solo cinque presenze ed appena 110 minuti in questa Serie A per Stefano Sensi che anche nella stagione attuale sta vivendo momenti difficili dal punto di vista fisico. Troppi infortuni per il centrocampista ex Sassuolo, condizionato in tutta la sua avventura all’Inter dagli acciacchi. Anche con Inzaghi le cose non migliorano e rendimento e minutaggio continuano a cozzare col reale valore del ragazzo.

A dispetto di tutto Sensi continua ad avere un discreto mercato sia in Italia che all’estero, ed in particolare in Spagna dove potrebbe scatenarsi un autentico derby per il centrocampista dell’Inter.

Calciomercato Inter, vice Brozovic e scambio anti Milan: Sensi a Siviglia

Nello specifico Sensi piace al Real Betis in ottica derby di mercato col Siviglia. Il centrocampista italiano non andrà via a gennaio, mentre a giugno probabilmente sì. La strada maggiormente percorribile è sempre quella di uno scambio, magari proprio con William Carvalho, mediano lusitano che all’Inter può fare molto comodo come vice Brozovic o, in caso di addio del croato, come alternativa del suo erede.

In questo caso resta Sensi da convincere ad emigrare in Spagna, mentre uno scambio con Carvalho metterebbe al tappeto anche il Milan che era interessata al portoghese,