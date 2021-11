Bastoni dà forfait: il difensore lascia il ritiro della Nazionale

Ieri Bastoni ha assistito a Italia-Svizzera dalla tribuna dell’Olimpico

Bastoni dà forfait. Il centrale dell’Inter torna a casa lasciando il ritiro della Nazionale di Mancini.

Bastoni torna a casa: a rischio per Inter-Napoli

Quindi niente Belfast, dove lunedì l’Italia sfiderà l’Irlanda nell’ultimo e decisivo match delle qualificazioni a Qatar 2022, per il classe ’99. In tribuna ieri all’Olimpico, Bastoni è alle prese con una contrattura muscolare che lo costringe di fatto a salutare la Nazionale e a far ritorno a Milano. In dubbio a questo punto anche la sua presenza nel big match col Napoli di domenica prossima.