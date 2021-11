Calciomercato, scambio secco con Calhanoglu: la risposta dell’Inter

Nel derby contro il Milan è tornato grande protagonista Hakan Calhanoglu, che intanto è accostato anche ad un clamoroso scambio

Torna a brillare di luce nerazzurra la stella di Hakan Calhanoglu, grande protagonista del derby pareggiato nell’ultima domenica prima della sosta contro il Milan. Il trequartista turco ha prima procurato un calcio di rigore e poi insaccato lo stesso con enorme personalità, per poi esultare in modo vigoroso nei confronti dei suoi ex tifosi. Una serata da incorniciare per il centrocampista di Inzaghi che spera finalmente di aver trovato la sua versione migliore.

Lo stesso Calhanoglu inoltre rischia di finire ancora una volta accostato ad alcuni club esteri, in un eventuale scambio di matrice internazionale.

Calciomercato Inter, van de Beek sempre in orbita: niente scambio a gennaio

Il nome di Calhanoglu rischia infatti di tornare di stretta attualità in relazione ad un vecchio pallino dell’Inter. Si tratta di Donny van de Beek, centrocampista olandese ai margini dello United con Solskjaer e voglioso di cambiare aria quanto prima. Lo stesso club britannico vorrebbe liberarsi dell’ex Ajax ed alcuni intermediari potrebbero tentare un clamoroso scambio con l’Inter proprio con Calhanoglu coinvolto.

Si tratterebbe nel caso di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto: no secco dell’Inter per gennaio, mentre a giugno la situazione andrà eventualmente rivalutata per tutte le parti in causa.