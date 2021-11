Calciomercato Inter, colpo a stelle e strisce | Irruzione della Juve

By

Occhio su un talento a stelle e strisce per l’Inter che però dovrà fronteggiare ancora una volta la concorrenza della Juventus

Al netto delle note problematiche di natura economica, l’Inter continua a mantenere la guardia molto alta sul mercato internazionale a caccia di occasioni interessanti. Marotta e soci hanno il mirino particolarmente puntato su alcuni giovani talenti in rampa di lancio che sono in attesa della giusta occasione per emergere.

I nerazzurri non sono però l’unica società di Serie A concentrata su questo tipo di interessi. Anche la Juventus di Cherubini e Nedved guarda infatti con estrema attenzione a ciò che accade al di la anche dei confini continentali.

Calciomercato Inter, mirino su Pepi ma piace alla Juve: la cifra

Sguardo proiettato in America per l’Inter, che ha messo sul proprio taccuino Ricardo Pepi, attaccante classe 2003, che con la maglia del Dallas FC che sta ampiamente stupendo. Gol a grappoli e già un record interessante quando lo scorso luglio ha messo a segno una tripletta in soli 23 minuti, divenendo il più giovane a farlo nel campionato americano.

Giocate e numeri da predestinato che all’Inter fa estremamente gola. Al momento però è difficile che possa investire dei soldi per lui. Può così chiudere la Juventus con 10-12 milioni di euro cash che escluderebbero i nerazzurri dalla corsa a Pepi.