Mourinho al tappeto: attaccante low cost per Inzaghi

Le coppe europee lasciano spesso e volentieri ottimi suggerimenti anche per il calciomercato. In particolare un giustiziere di Mourinho potrebbe far comodo all’Inter

Conference League piuttosto indigesta per Josè Mourinho che esce con le ossa rotte dal doppio confronto della fase a gironi col Bodo/Glimt che tra andata e ritorno ha messo a referto ben 8 gol contro i giallorossi. Tra i grandi protagonisti spicca anche il giovane attaccante Erik Botheim che ha realizzato una doppietta e tre assist all’andata, ed un gol anche al ritorno all’Olimpico, impressionando per qualità e fame di reti.

187 centimetri per il bomber norvegese che sta facendo benissimo in questa stagione costellata di ben 19 gol tra coppe e campionato con la maglia del Bodo. Un bottino in costante aggiornamento che inizia a far gola anche ad alcuni club europei. Tra questi anche l’Inter potrebbe farci un pensierino a condizioni favorevoli.

Calciomercato Inter, occhi in Conference League: idea Botheim, il giustiziere della Roma

Anche l’Inter potrebbe farsi sotto per Botheim, stellina norvegese del Bodo che ha punito la Roma sia all’andata, nel famoso 6-1 che al ritorno all’Olimpico, finendo dritto sotto i riflettori anche del calcio italiano. Si tratta di un bomber moderno che ha dalla sua peraltro un contratto in scadenza a dicembre 2022 che lo rende estremamente appetibile.

Considerando i numeri messi in luce, il talento in prospettiva, i margini di miglioramento e la possibilità di prenderlo low cost nei prossimi mesi, Botheim rischia di diventare un calciatore estremamente interessante in ottica Inter, una occasione che può far gola.