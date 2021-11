Mourinho, sprint a destra | Anticipo secco sull’Inter

La Roma dello ‘Special One’ in difficoltà su Dalot tenterà la strada più ‘facile’ per un obiettivo dell’Inter sulla corsia destra

Diogo Dalot, terzino del Manchester United ed ex Milan, è diventato incredibilmente difficile da raggiungere per la Roma che non vuol soddisfare le richieste del club inglese di un prestito con obbligo di riscatto per più di 10 milioni. Così pur di fare contento il proprio allenatore Mourinho, mai sazio di specifiche richieste per puntellare una rosa sempre più competitiva, la dirigenza giallorossa si sta adoperando per cercare una valida alternativa.

Questa sembra essere Bartosz Bereszyński, esterno della Sampdoria e della Nazionale polacca, già obiettivo dell’Inter. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma otterrebbe il tanto desiderato prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Come se non bastasse, il club della Capitale ha messo gli occhi su Zakaria del Borussia Monchengladbach, altro pallino dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Bereszyński s’avvicina alla Roma

Il terzino polacco Bereszyński è al momento più vicino alla Roma che all’Inter. Per i nerazzurri resta soltanto un’idea da prendere in considerazione come tutte le altre valide alternative per mettere a punto la corsia destra, a partire dalla pista Nandez sempre calda. Il motivo principale di questi movimenti è l’avvio sottotono di Dumfries nella sua nuova esperienza italiana.