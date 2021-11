Conte bussa alla porta: l’offerta che fa ‘arrabbiare’ l’Inter

By

Il ritorno in panchina di Antonio Conte smuove anche il mercato dell’Inter che deve difendersi da possibili ‘assalti’. Difensore nel mirino con lo scambio

Con il ritorno di Antonio Conte in Premier League alla guida del Tottenham, ci potrebbero essere scossoni importanti anche dal punto di vista del calciomercato di Serie A. Particolare attenzione sulle vicende di casa Inter, con l’ex tecnico che potrebbe tornare all’assalto di alcuni suoi pupilli che hanno contribuito in modo massiccio alla vittoria dello scudetto. In particolare il processo di insediamento di Conte a Londra passa inevitabilmente dall’avvento della difesa a tre e serviranno quindi gli interpreti giusti.

Per favorire la digestione del passaggio alla retroguardia a tre, l’allenatore ex Inter potrebbe puntare sul totem Stefan de Vrij del quale si parla spesso e volentieri.

Calciomercato Inter, de Vrij nel mirino di Conte: scambio poco gradito

L’olandese è l’elemento ideale per favorire il cambio di rotta, in grado così di gestire la retroguardia con qualità ed esperienza. L’Inter però non è troppo incline a trattare con Conte un suo addio soprattutto alla luce della possibile proposta.

Il Tottenham e l’allenatore italiano potrebbero proporre appena 18 milioni di euro più il colombiano Davinson Sanchez valutato sui 20-25 milioni. Offerta che farebbe stizzire l’Inter.