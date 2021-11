Inter senza preoccupazioni, buone le condizioni di Lautaro

Buone notizie sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina che aveva accusato un fastidio nell’impegno contro il Brasile

Argentina–Brasile, grande classico del Sud America, non ha avuto Lautaro Martinez tra i protagonisti perché uscito prima dal terreno di gioco in via precauzionale per un presunto fastidio muscolare.

Dopo alcuni accertamenti, dall’Argentina piovono rassicurazioni soprattutto nei riguardi dell’Inter: le condizioni fisiche del calciatore non sono affatto preoccupanti, si tratterebbe di un semplice affaticamento. Tant’è che lo stesso Lautaro ha mostrato il sorriso durante i festeggiamenti per il raggiunto obiettivo della qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio del Qatar.

