Inter-Napoli, designato il team arbitrale: tanti precedenti

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per le partite della tredicesima giornata di Serie A, Inter-Napoli ad un esperto fischietto di Roma

Il big match in programma questa domenica 21 novembre alle ore 18:00 tra Inter e Napoli valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A è stata affidata dall’organo tecnico competente dell’AIA all’esperto fischietto romano Paolo Valeri.

Verrà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, Marchetti quarto uomo. In sala VAR ci saranno Aureliano e Longo.

Più di trenta precedenti ciascuno con Inter e Napoli per Valeri

Paolo Valeri, 43 anni della sezione di Roma 2, è uno degli arbitri più esperti d’Italia. Basti pensare che ha diretto 34 partite dell’Inter terminate con 18 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte; 32 partite del Napoli consistenti in 19 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Un bilancio piuttosto equilibrato su entrambi i fronti. Le due rivali si avvicinano anche in termini di ammonizioni ricevute sotto la direzione di Valeri: rispettivamente 88 e 81, con 3 e 4 doppie ammonizioni. Una sola l’espulsione rimediata in casa nerazzurra, nessuna da segnalare per i partenopei. Al pari la statistica sulla concessione dei penalty: 5 a 5.