Permanenza all’Inter o addio | Annuncio UFFICIALE di Brozovic

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la risposta di Brozovic su Instagram in merito al suo futuro o meno in nerazzurro

Marcelo Brozovic e il suo futuro rimangono i temi principali in casa Inter. Ieri l’incontro tra il suo entourage, rappresentato dal papà e dal legale, e la dirigenza che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ha avvicinato molto le due parti tanto che un accordo definitivo per il prolungamento potrebbe arrivare già nel prossimo incontro in programma fra un paio di settimane.

La volontà dell’Inter è quella di proseguire con il croato, pilastro della squadra di Inzaghi e ancor prima di quelle di Conte e Spalletti. Che poi è la medesima del classe ’92, ribadita pure oggi su Instagram a Fabrizio Biasin. Il collega gli ha posto questa semplice domanda: “Il tuo desiderio è restare all’Inter?”. La risposta di Brozovic, vedi in basso, è stata categorica: “Sì”.

Vedremo se davvero i nerazzurri riusciranno a blindarlo, respingendo definitivamente i top club che pregustano il colpo a zero, incluso il Tottenham di Conte.