Calciomercato Inter, colpo impossibile | 12 Milioni a stagione

Si era parlato di un avvicinamento del difensore all’Inter ma la gigante offerta d’ingaggio del Bayern Monaco spiazza tutte le concorrenti

L’Inter non è soltanto a caccia di un attaccante che prenda il posto di Sanchez e aiuti l’offensiva degli altri compagni di reparto ma anche di un difensore che possa far rifiatare i tre baluardi di Inzaghi, soprattutto dopo l’infortunio di de Vrij da intendere come esempio di sovraffaticamento causato dall’incastrarsi degli impegni di campionato con quelli in Nazionale.

Si era parlato negli scorsi giorni di un interessante avvicinamento alla causa nerazzurra di Antonio Rüdiger, difensore centrale del Chelsea e della Nazionale tedesca, in scadenza col club e destinato alla cerchia dei parametri zero nella prossima estate. Come l’Inter però anche Roma, Juventus, Real Madrid e PSG. Il problema di fondo che accomuna quasi tutte le concorrenti è la richiesta di ingaggio, particolarmente alta, che contrasta con l’offerta. L’unico vero gigante europeo in corsa per accaparrarsi le prestazioni del calciatore è il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Rüdiger tentato dal Bayern per 12 milioni

Il club bavarese sarebbe pronto a lanciare la propria proposta d’ingaggio per la bellezza di 12 milioni di euro all’anno, il doppio di quanto attualmente percepito ed in linea con le aspirazioni del calciatore. L’Inter dunque perderebbe la sua occasione in quanto troppo complessa ed irraggiungibile anche solo da pensare, ma le voci di un suo interessamento potrebbero essere state solo parte di un sondaggio su quella che sarà la vera punta di diamante del mercato di Marotta ed Ausilio.