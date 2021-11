Bressan: “Per lo scudetto non vedo molte possibilità per le altre, sarà lotta a tre”

Inter-Napoli, l’ex centrocampista Mauro Bressan ha dato il suo parere sulla lotta scudetto e sul big match di giornata

Quando militava nella Fiorentina segnò al Barcellona uno dei gol più belli della storia della Champions League, in un incontro che terminò 3-3 e valido per il girone B di qualificazione in cui erano presenti oltre alle due citate anche Arsenal e Aik. Stiamo parlando dell’ex centrocampista Mauro Bressan, ora dirigente sportivo, che è stato intervistato da FootballNews24 per dare il suo parere sulla lotta scudetto e soprattutto per dare anche un’opinione in merito alla sfida dello stadio Meazza di Milano tra Inter e Napoli.

Queste le sue parole: “È ancora presto per dirlo. Ho visto il derby di Milano e l’Inter mi ha fatto un’ottima impressione, per buona parte della gara si è dimostrata superiore ai rossoneri. Il match di oggi contro il Napoli sarà molto importante per i nerazzurri, se vincono accorciano le distanze e si rimettono in corsa. Non vedo molte possibilità per le altre, sarà lotta a tre”.