Inter-Napoli, video messaggio dei giocatori nerazzurri per i tifosi

Inter, video messaggio dei giocatori nerazzurri per ricordare ai tifosi le regole sanitarie da tenere all’interno dell’impianto

In vista della partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano bellissimo video messaggio per i tifosi da parte dei calciatori nerazzurri, che si sono resi promotori di questa bella iniziativa per la sicurezza all’interno dell’impianto. Queste le parole del comunicato: “Abbiamo fatto tanto per tornare ad essere insieme allo stadio. La salute è un bene prezioso per tutti. Solo insieme ne possiamo venire fuori. Rispettiamo le regole e indossiamo insieme la mascherina“. Questo quanto dichiarato da Nicolò Barella, Matteo Darmian, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni e che è andato in onda sui canali social del club nerazzurro, per ricordare ai tifosi le regole da tenere all’interno dell’impianto in regime di Covid-19.

Speriamo che questa sera sia una festa dello sport e non si vedano scene poco simpatiche fuori dallo stadio e i soliti cori vietati all’interno dell’impianto, perché se da una parte le regole possono salvaguardare la salute, certi comportamenti possono far scattare squalifiche dei settori o addirittura del campo.