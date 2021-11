Bollettino medico: falso allarme per Correa, Inzaghi può rifiatare

Nessun infortunio da segnalare per l’Inter, il tecnico Inzaghi potrà contare su Correa in Champions League. Out soltanto de Vrij e Sanchez

In un primo momento ha destato qualche sospetto la prematura uscita di Joaquin Correa nel secondo tempo di Inter-Napoli per un lieve fastidio muscolare, poi è giunta la smentita. Secondo quanto raccolto da ‘SkySport24’, l’attaccante argentino è in salute.

Certamente una buona notizia per Inzaghi che potrà contare su di lui per il prossimo impegno in Champions League, anche se è più probabile che parta dal primo minuto Edin Dzeko come da solito copione. Restano invece indisponibili il difensore centrale de Vrij e il cileno Sanchez, all’ennesimo stop con la maglia nerazzurra.

