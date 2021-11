Champions League: Inter-Shakhtar, designato il team arbitrale

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno della fase a gironi di Champions League, Inter-Shakhtar affidata ad un rumeno

Il prossimo impegno dell’Inter in Champions League, penultimo di questa delicata fase a gironi, si terrà questo mercoledì 24 novembre alle ore 18:45 contro la formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk ed è stato affidato alla buona guida dell’arbitro rumeno Ovidiu Hategan.

Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti Grigoriu e Gheorghe, quarto uomo Petrescu. In sala VAR ci saranno i tedeschi Dingert e Fritz.

Inter-Shakhtar, quarta direzione per Hategan in questa Champions League

Inter-Shakhtar sarà per l’arbitro quarantunenne Hategan la quarta sfida in questa Champions League, dopo gli altri prestigiosi impegni di Atletico Madrid-Porto, Benfica-Bayern Monaco e Dinamo Kiev-Barcellona. In ogni occasione non si è risparmiato dal tirare fuori più di qualche cartellino, con una media di 6 ammonizioni per partita ed una sola espulsione.