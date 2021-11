Via dalla Lazio di Sarri | Nuove conferme: l’Inter prova a battere Juve e Milan

Arriva la conferma di una vecchia voce relativa al difensore della Lazio in uscita su cui l’Inter ha messo le mani prima di Juventus e Milan

Se n’era già parlato qualche tempo fa proprio su ‘interlive.it‘, adesso giunge una pesante conferma in base a quanto riportato da ‘calciomercato.it‘ e il ‘Corriere dello Sport’: Luiz Felipe è ai ferri corti con la Lazio di Maurizio Sarri, assieme ad altri giocatori della cordata. L’Inter sarebbe pronta al blitz definitivo per scalzare la concorrenza di Juventus e Milan.

Dopo sconfitta rimediata contro la Juventus di una Lazio che sembrava non essere mai padrona delle proprie azioni, Sarri si ritrova a dover fare qualche conticino in tasca per capire cosa non ha funzionato e su chi deve maggiormente puntare per il prosieguo della stagione. Nell’ultimo periodo si è parlato con insistenza dell’addio di Luiz Felipe, ormai titolare fisso in difesa ma col contratto in scadenza il prossimo giugno, oltre che di Luis Alberto e Lazzari. Sul primo c’è grande attenzione dell’Inter che potrebbe dunque strapparlo a zero e farlo tornare tra le braccia dell’ex tecnico Inzaghi, soprattutto dopo un’eventuale partenza di de Vrij.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere | Fissato l’incontro decisivo

LEGGI ANCHE >>> L’Inter guarda già al futuro: assalto da 10 milioni e contratto triennale

Calciomercato, Luiz Felipe all’Inter: frenata la concorrenza

L’innesto di Luiz Felipe nelle file dell’Inter garantirebbe ad Inzaghi una boccata d’aria fresca in un reparto spesso minato dagli acciacchi per via dei troppi impegni in programma nel corso della stagione. Una mossa questa che anticiperebbe i piani della Juventus di Allegri, desideroso di avere con sé un’altra alternativa a Bonucci e Chiellini oltre de Ligt. Anche il Milan, leggermente più defilato nell’affare, non avrebbe più voce in capitolo e dovrebbe puntare i propri fari altrove.