Marotta: ecco alcuni possibili interessanti profili inseriti nel suo taccuino

Inter, quanti nomi di svincolati sul taccuino di Beppe Marotta in vista della prossima sessione di mercato estiva

La Gazzetta dello Sport, ha voluto spiegare la situazione del club nerazzurro in merito ai possibili svincolati che potrebbero essere sul taccuino del buon Beppe Marotta. Mentre la questione del portiere per la prossima stagione sembra sia già stata definita con l’acquisizione di André Onana, c’è da segnalare sempre un certo interessamento per Lorenzo Insigne. In ogni caso il nome che piace molto al club nerazzurro è il difensore del Borussia M’Gladbach Matthias Ginter, un classe 94 che può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di centrocampista davanti alla difesa. Un’occasione a parametro zero, che il club milanese non vorrebbe lasciarsi scappare, infatti ha già iniziato i contatti con gli agenti del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta vuole chiudere | Fissato l’incontro decisivo

LEGGI ANCHE >>> L’Inter guarda già al futuro: assalto da 10 milioni e contratto triennale

Oltre a lui, piace molto anche il suo compagno di squadra e nazionale svizzero Denis Zakaria, ma qui la faccenda si complica visto che c’è da battere la concorrenza della Juventus e di alcuni club della Premier League. Nelle settimane scorse si era anche parlato di Antonio Rudiger, ma la richiesta era stata considerata troppo esosa e quindi, per il momento, è stato accantonato. Per quanto riguarda il dopo Perisic, si è fatto anche il nome di Jesus Corona, ma in questo momento è Kostic il profilo più gettonato e probabile. Inoltre il calciatore del Porto è un esterno ma di fascia destra e al massimo si potrà valutare come sostituto di Dumfries, qualora il club meneghino, al termine della stagione, lo dovesse reputare non adatto al nostro campionato.