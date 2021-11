Calciomercato Inter, Leonardo e lo scambio impossibile con Icardi

Il Paris Saint Germain dell’ex Leonardo potrebbe pensare di imbastire un nuovo affare con l’Inter. Trattativa difficile col coinvolgimento di Mauro Icardi

Punta al massimo il Paris Saint Germain dopo aver fatto all-in in estate con gli arrivi dei vari Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Mendes e Hakimi. L’obiettivo dei parigini è inevitabilmente quello di vincere tutto, a partire dalla Champions League, visti i molteplici e pesantissimi investimenti fatti in questi anni. Tanti i soldi spesi dal PSG, non ultimi quelli per strappare all’Inter Achraf Hakimi dopo appena una stagione in Serie A.

Leonardo e soci puntano infatti solo al meglio e per le prossime sessioni di calciomercato hanno voglia di alzare ulteriormente il tiro, andando a potenziare anche la difesa transalpina. Nel mirino potrebbe finirci una stella dell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter, impossibile il ritorno di Icardi: Leonardo prova lo scambio

PSG a caccia di un big per la difesa per prossima stagione. Piace da tempo a Leonardo, Milan Skriniar e per averlo, clamorosamente i parigini potrebbero offrire uno scambio con Mauro Icardi, visto che la società di Suning deve pur prendere un bomber con Dzeko fortissimo ma avanti con l’età.

Si tratta ad ogni modo di una operazione impossibile: il ritorno del grande ex Icardi è da escludere per motivi soprattutto ambientali oltre che economici. Skriniar potrebbe invece essere ceduto solo per 55-60 milioni di euro cash.