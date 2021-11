Rapporto incrinato con Zaniolo: cash e scambio per riportarlo all’Inter

L’esclusione contro il Genoa e le ultime voci sul rapporto con Mourinho iniziano a pesare su Zaniolo. Il mercato potrebbe essere dietro l’angolo

La Roma di Josè Mourinho viaggia a fasi alterne e dopo la vittoria contro il Genoa ha anche ritrovato il sorriso, totalmente espresso dal giovane Felix Afena-Gyan. L’altro lato della medaglia è rappresentato da Nicolò Zaniolo, che non ha vissuto una prima fase di stagione esaltare, raccogliendo peraltro prima la panchina contro il Venezia e poi anche l’esclusione al rientro dalla sosta contro il Genoa. Una decisione forte quella dello ‘Special One’ che arriva in un momento non semplice per il fantasista italiano, ancora senza gol e ben lontano dal calciatore che dovrebbe essere.

Le voci sul rapporto tra il classe 1999 e lo stesso Mourinho si fanno insistenti, anche se lo Special One ha gettato tranquillamente acqua sul fuoco in merito alla situazione particolare che vive il ragazzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, come Lautaro Martinez | La ‘mossa’ per arrivare alla firma

Calciomercato Inter, a Roma c’è il caso Zaniolo: suggestione ma ritorno difficile

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Al netto di tutto e delle prossime uscite, la ‘rottura’ con Mourinho non è semplice da ricomporre al 100%. L’agente di Zaniolo, Vigorelli vanta ottimi rapporti con l’Inter e potrebbe anche offrirlo per un clamoroso ritorno.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

LEGGI ANCHE >>> Doppio ‘scippo’ di Spalletti: bye bye Inter a zero

I margini di un affare così complesso però sono scarsi: la Roma chiede sui 40 milioni di euro. In estate Marotta potrebbe tentare con Sensi più 25 milioni di euro cash, ma la situazione è tutt’altro che semplice.