Spalletti: “A nessuno è interessato quello che è successo dopo la partita con l’Inter”

Inter, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha voluto spiegare sia la situazione che si creata in Europa League che un aneddoto legato alla partita di domenica scorsa

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, è voluto ritornare anche su alcuni fatti diametralmente opposti avvenuti nelle due partite precedenti: in Europa League con lo Spartak Mosca e al Meazza con l’Inter. Sulla sfida di coppa, ha dato le sue spiegazioni sul rapporto con il suo collega della squadra russa e ha spiegato: “Credo che ci sia questa passione a farmi cambiare ma io non ci tengo a cambiare, me lo dice spesso anche mia mamma. In Russia io ci sono stato, ci sono persone vere che hanno un comportamento di quelli seri e da persone per bene, ci sono società serie, che sanno stare in un calcio europeo e poi c’è lo Spartak, che può fare quello che le pare, è diverso dalle altre società. Le offese si fanno di persona e non attraverso i tweet o le conferenze stampa”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Dopo questo piccolo sfogo, ha voluto raccontare una cosa avvenuta al termine della partita allo stadio San Siro domenica scorsa e che i mass media non hanno minimamente fatto notare. Queste le sue parole in merito: “A nessuno è interessato che a fine partita contro l’Inter tutti i calciatori nerazzurri sono venuti ad abbracciarmi“.