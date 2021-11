Altobelli: tanti auguri di buon compleanno all’ex bomber nerazzurro

By

Inter, compie gli anni il secondo bomber più prolifico della storia nerazzurra: Alessandro ‘Spillo’ Altobelli

Oggi è il compleanno di uno degli attaccanti più prolifici della storia dell’Inter. Alessandro ‘Spillo’ Altobelli compie oggi 66 anni. L’ex calciatore nacque a Sonnino nel 1955 e arrivò in nerazzurro nell’estate del 1977. Nella sua prima stagione giocò 28 delle 30 partite di campionato, segnando 10 reti e solo in tre stagioni delle undici con la maglia nerazzurra non raggiunse la doppia cifra fermandosi a sole 9 reti nel massimo campionato: 1981/82, 1985/86 e nel suo ultimo anno con Giovanni Trapattoni 1987/88.

Con i colori del cielo e della notte raggiunse le 466 presenze e la bellezza di 209 reti di cui 138 nel massimo campionato italiano, davanti a lui, nella storia della squadra milanese, c’è solo l’inarrivabile Giuseppe Meazza che nell’allora Ambrosiana Inter segnò la bellezza di 284 reti solo tra campionato e coppa Italia. Tanti auguri ‘Spillo’ da tutti i tifosi nerazzurri e meno male che non hai fatto il macellaio.