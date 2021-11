Giovane talento nordico nei piani dell’Inter, 15 milioni di valore

Se ne parla a gran voce in Scandinavia, il sedicenne svedese in forze al Copenaghen sta conquistando mezza Europa

Ha esordito a soli 16 anni con la maglia del Copenaghen, club della capitale danese militante nella Superligæn che lo ha strappato dalle giovanili del Malmö lo scorso anno, il giovane talento svedese Roony Bardghji. Fin qui nulla di nuovo, una storia come tante.

Eppure il ragazzo originario del Kuwait da famiglia siriana, poi cresciuto in Svezia, ha talento da vendere. Non è stato soltanto il debuttante più precoce con la maglia del suo club, ma è stato pagato un milione di euro per poterlo diventare – venendo premiato come migliore in campo a fine gara contro l’Aarhus. Costo di trasferimento piuttosto alto per gli standard scandinavi, giustificato dai 4 dribbling su 6 riusciti, i 12 passaggi riusciti su 14, 9 duelli vinti su 9 in soli 65′ di gioco. Ma non si tratta solo di cifre. Bardghji è completo sia tecnicamente che tatticamente: sa come muoversi sul terreno di gioco, dove farlo e in che momento. La sua duttilità gli consente di ricoprire il ruolo di punta o trequartista, caratteristica che cumulata al resto gli è valso un primo piano sui club di mezza Europa. Tra questi c’è l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Torna in prestito o con lo scambio: triennale per il grande ex

LEGGI ANCHE >>> Out Darmian, occasione per Dumfries sulla fascia

Calciomercato, Inter su Bardghji assieme ad altri cinque club

L’Inter sonda dunque il terreno per la giovane promessa del Copenaghen, ma non è l’unica. In fila per il calciatore ci sono anche Chelsea e Feyenoord, a seguire Ajax, Barcellona e Bayern Monaco. Una risorsa che farebbe comodo a ciascuno di essi per via di una comune strategia di rinnovamento degli elementi della rosa, tendenzialmente sempre più giovane. Che la caccia all’uomo abbia inizio ma occhio al valore: s’è impennato sui 15 milioni di euro ed è destinato a salire ancora.