Cordoba ai suoi ex tifosi: “Non dimenticherò mai il vostro sostegno. Grazie”

Inter, lo striscione della Curva Nord nei suoi confronti non è è passato inosservato e il dirigente veneto ha ringraziato i suoi ex tifosi

I tifosi nerazzurri presenti ieri allo stadio Penzo di Venezia e nello specifico la curva Nord avevano mostrato uno striscione nei confronti dell’ex giocatore ed ora dirigente del Venezia Ivan Ramiro Cordoba. Questa la bella dedica dei supporter nerazzurri: “Ivan Cordoba, la tua Curva ti saluta”. Il bel gesto non è passato inosservato da parte del diretto interessato, infatti il manager della squadra veneta ha voluto ringraziare i suoi ex tifosi tramite il suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Non dimenticherò mai il vostro sostegno, soprattutto negli anni più difficili. Grazie“.

Il difensore colombiano, arrivato all’Inter nel gennaio del 2000, ha concluso la sua carriera nell’estate del 2012 raggiungendo la ragguardevole cifra di 455 presenze e 18 reti con la maglia dei colori del cielo e della notte. Non male nemmeno il numero di trofei vinti con il club meneghino: 5 scudetti, 4 coppe Italia, 4 supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club.