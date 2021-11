Nuovo record: è la statistica più lunga della storia nerazzurra

Inter, ennesimo record raggiunto, Simone Inzaghi raccoglie quello che ha seminato Antonio Conte e lo migliora

Grazie alla vittoria per 2-0 sul Venezia nella gara di campionato disputata ieri sera, il tecnico Simone Inzaghi prosegue la striscia positiva iniziata con Antonio Conte nella scorsa stagione e raggiunge le 33 partite consecutive in gol della sua squadra. Questo importante dato, è stato puntualizzato dal sito ufficiale nerazzurro e inoltre sono ben 17 le partite consecutive in trasferta in cui la squadra milanese trova la via del gol, per un totale di 31 reti segnate nelle partite giocate lontane dallo stadio Meazza.

Per trovare un record migliore in trasferta, bisogna tornare indietro di ben 70 anni al 1951, quando nella squadra meneghina militavano attaccanti come Lorenzi, Nyers e Amadei che nella stagione successiva venne sostituito da Skoglund, per formare un trio di attaccanti che sotto la guida di Alfredo Foni vinse i campionati 1952/53 e 53/54. Quel trio meraviglia andò a segno in trasferta per ben 18 volte di fila, inoltre nel campionato 1950/51 la squadra allenata inizialmente da Giulio Cappelli e poi da Aldo Olivieri segnò la bellezza di 107 reti.