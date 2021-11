Calciomercato Inter, nuovo affare col Chelsea: ecco la verità

L’Inter sarebbe pronta a fare un regalo nel mercato gennaio a Simone Inzaghi. Nel mirino un difensore del Chelsea: la verità sull’affare

L’Inter di Simone Inzaghi ha ristabilito un ottimo ruolino di marcia, ritornando a contatto delle prime della classe con un solo punto di distanza dal Milan e 4 dal Napoli capolista. Intanto il tecnico nerazzurro sta facendo i conti con i primi infortuni, ed è chiamato a determinate rotazioni per far rifiatare alcuni titolari. Una mano però potrebbe arrivare anche dal mercato, magari già a gennaio.

Un reparto che potrebbe andare verso una mini rivoluzione tra gennaio e soprattutto giugno potrebbe essere la difesa, visto che ad ora sono ancora in scadenza di contratto due riserve del terzetto titolare: si tratta di D’Ambrosio e Ranocchia, col secondo che ha risposto molto bene, oltre a Kolarov che saluterà senza alcun dubbio a fine anno.

LEGGI ANCHE >>> Torna in prestito o con lo scambio: triennale per il grande ex

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

Calciomercato Inter, nel mirino Sarr: la verità sul difensore del Chelsea

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Non va escluso quindi l’inserimento di un altro difensore centrale per il futuro di piede mancino. Nello specifico stamane si è parlato di Malang Sarr del Chelsea, ma secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’, non ci sarebbe per ora nessuna trattativa avanzata per il centrale francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da avversario a obiettivo: l’erede di Dumfries lo porta Ausilio

Alla luce della situazione di rosa, risulta comunque esserci un interesse da parte del club nerazzurro e non va quindi esclusa una futura trattativa visti gli ottimi rapporti sia con l’agente di Sarr, Federico Pastorello che con il Chelsea.