Calciomercato, Inter stregata | Affare ‘alla Barella’ con lo Spezia

Inarrestabile la corsa ai nuovi profili da inserire in organico, l’Inter pesca un talento dallo Spezia ospite oggi a San Siro

Continua l’attività di scouting dell’Inter in giro per il mondo a caccia di nuovi talenti, basti pensare all’impegno profuso negli ultimi giorni in Sudamerica. Ma senza fare troppi chilometri è stato inserito nella lista degli obiettivi per la prossima sessione di mercato il centrocampista Giulio Maggiore, di proprietà dello Spezia ospite proprio questa sera allo stadio ‘San Siro’.

Il 23enne originario di Genova, già ‘azzurrino’ facente parte degli organici delle varie rappresentative nazionali under, piace da sempre all’Inter che ne segue con interesse le gesta. In più è a sua volta un grande tifoso nerazzurro. Come se non bastasse, ‘La Gazzetta dello Sport’ riporta il fatto che l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, curatore degli affari di diversi calciatori interisti, possa fungere da ottimo canale di collegamento nell’eventualità in cui dovesse essere inizializzata una trattativa.

