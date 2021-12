Calciomercato Inter, irrompe il Milan | Colpo ‘gratis’ a rischio

Le ultime di calciomercato Inter danno probabile l’inserimento deciso del Milan nella corsa a un obiettivo a zero del club nerazzurro

Quando parla di ‘occasioni’ di calciomercato, Beppe Marotta si riferisce soprattutto a quelle a costo zero. Ovvero a giocatori con il contratto in scadenza e quindi prendibili senza pagare alcunché per il cartellino. L’ultimo affare in tal senso è stato Calhanoglu, letteralmente scippato al Milan che a breve potrebbe però ‘vendicarsi’.

La vendetta del Milan potrebbe essere rappresentata da Luiz Felipe, difensore brasiliano in forza alla Lazio di Sarri e, appunto, in scadenza a giugno 2022. Giorni fa Marotta ha ammesso che il 24enne, dotato di passaporto italiano, è sul taccuino, il problema adesso è che sul centrale della squadra biancoceleste può piombare con decisione il club rossonero considerata la necessità di rimpiazzare Kjaer che oggi verrà operato al legamento del ginocchio sinistro. Il danese rischia un lungo stop, se non addirittura la chiusura anticipata della stagione.

Luiz Felipe non sembra intenzionato a rinnovare con la Lazio, la sua ambizione è appunto traslocare in una big. L’Inter è forse la sua destinazione preferita, considerato che in nerazzurro ritroverebbe Inzaghi, ma chiaramente non potrebbe dire no all’eventuale chiamata del Milan. Già a gennaio, con Lotito che però chiederebbe a Maldini e Massara un indennizzo. Vedremo cosa succederà, per la sostituzione di Kjaer si fanno tanti altri nomi, da Mina dell’Everton fino a Caldara, di proprietà dei rossoneri ma ora in prestito al Venezia.