Flop all’Inter, ci pensa Raiola: scambio con Mourinho

Inizio negativo all’Inter per Denzel Dumfries, scalzato da Darmian nelle gerarchie e mai realmente incisivo quando chiamato in causa. Il rischio flop c’è e spunta l’ipotesi di scambio

Arrivato come erede di Hakimi, Denzel Dumfries non è riuscito ancora a calarsi nella parte nel migliore dei modi. L’esterno olandese ex PSV sta incontrando non poche difficoltà soprattutto dal punto di vista tattico, in un campionato che ancora non ha imparato a conoscere al meglio. Pochi gli sprazzi di talento realmente fatti vedere da Dumfries, che ha perso presto il posto da titolare a favore di Darmian, ora infortunato.

L’esterno italiano è di fatto il proprietario della corsia di destra, e senza un cambio di marcia difficilmente l’olandese riuscirà a sovvertire le gerarchie. In questo contesto Raiola e Josè Mourinho potrebbero divenire protagonisti di un’operazione con Dumfries.

Calciomercato Inter, Dumfries rischio flop: idea di scambio con Mourinho

Dumfries rischia davvero di essere un flop. Nel caso ci penserà il potente Mino Raiola a trovare una soluzione. Occhio in questo caso alla Roma, club col quale vanta ottimi rapporti.

Le due società sono tornate in ottimi rapporti e potrebbero ragionare su una idea di scambio tra Dumfries e Marash Kumbulla. Il centrale giallorosso piace dai tempi del Verona mentre non è per nulla entrato nelle grazie di Josè Mourinho. non piace. Si tratterebbe ad ogni modo di un giovane di prospettiva utile per fungere da vice Skriniar.