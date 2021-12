Benzema, domani altri controlli: appare difficile un suo impiego contro l’Inter

Inter, l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema rischia seriamente di non poter giocare la sfida di martedì sera con i nerazzurri

Martedì sera, l’Inter si gioca il primo posto nel girone di Champions Leage con il Real Madrid, nella spettacolare cornice del Santiago Bernabeu. Il club meneghino ha bruttissimi ricordi dello stadio spagnolo, visto che nella sua storia ci ha vinto solo una volta, nei quarti di finale della coppa dei Campioni 1967 per 2-0, naturalmente escludendo la finale del 2010 contro il Bayern Monaco. Le successive sfide disputate negli anni successivi, hanno sempre visto la squadra nerazzurra soccombere e soprattutto venire eliminata dalla competizione, nelle gare di andata e ritorno. In vista di questo incontro, che come dicevamo vale solo ed esclusivamente per il predominio del girone, la formazione di Carlo Ancelotti potrebbe perdere uno dei protagonisti.

L’attaccante Karim Benzema, è uscito dopo soli 17 minuti nella sfida di campionato contro la Real Sociedad, per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Come ha spiegato As, gli accertamenti svolti questa mattina hanno riscontrato un fastidio di lieve entità, ma in ogni caso appare molto difficile un suo impiego nella gara di martedì sera. Domani la decisione finale dopo un’altra serie di esami.